7 Prozent - zu viel oder zu wenig?

„Viel zu wenig! Das Konto ist am Ende des Monats leer – da reichen 7 Prozent mehr doch nicht“, so denken viele in der Halle. Auf der anderen Seite berichtet ein Entwicklungsingenieur, vielen seiner Kollegen sei die Forderung von 7 Prozent zu hoch: „Wir haben Angst um unsere Arbeitsplätze!“ Die Sorge ist nachvollziehbar, weil die Entwicklung radikal zusammengestrichen werden soll und viele mit dem Aus rechnen. Wir diskutierten die falsche Auffassung, ein Verzicht auf Lohn mache die Arbeitsplätze sicherer. Dieses Märchen erzählten schon verschiedenste Betriebe. Es gibt genug bittere Erfahrungen, dass das pure Illusion ist. Wir brauchen jeden Arbeitsplatz und eine deutliche Lohnsteigerung!