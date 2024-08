80 Jahre Befreiung von Paris

Seine salbungsvollen Worte vom damaligen «gemeinsamen Kampf für die Freiheit» sollen über die Klassenwidersprüche sowohl in der Vergangenheit wie auch der Gegenwart hinwegtäuschen. Die Rechtsentwicklung seiner Regierung gibt aktuell den neuen Faschisten Frankreichs Aufwind.

Im besetzen Frankreich während des Zweiten Weltkriegs war nahezu die gesamte Bourgeoisie zur Kollaboration mit den Hitler-Faschisten übergegangen. Der spätere Präsident Charles De Gaulle war einer der wenigen bürgerlichen Oppositionellen gegen die Nazi-Besetzung und für den Wiederaufstieg des französischen kolonialistischen Imperialismus.

Die Résistance mit ihren Zigtausenden Opfern wurde hauptsächlich getragen von den breiten Volksmassen, vor allem der Arbeiterklasse. Die damals verbotene Kommunistische Partei Frankreichs KPF war als Massenpartei eine wichtige Kraft des militärisch streng organisierten illegalen Kerns. Abertausende Männer und Frauen im Umfeld unterstützten die Résistance auf vielfältigste Art. Menschen verschiedenster politischen Couleur und aus vielen Ländern überwanden Widersprüche und Spaltungen zugunsten eines breiten, internationalistischen antifaschistischen Bündnisses, in dem die Jugend praktisch voranging.

Die Résistance bekam zusätzliche Kraft durch den Sieg der damals sozialistischen Sowjetunion 1942 in Stalingrad. Der deutsche Faschismus war besiegbar! Mit der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 erfassten große Streiks die Pariser Fabriken und den öffentlichen Dienst, umfassende Sabotageaktionen schwächten den feindlichen Nachschub. Im August landeten an der Mittelmeerküste des Landes die ersten französischen Armeen des künftigen „Freien Frankreichs“ und marschierten am 24. August in Paris ein.

Die Führer der Résistance riefen zum seit langem vorbereiteten bewaffneten Volksaufstand im ganzen Land auf. Der gemeinsame Straßenkampf von Massen und Armee gegen die letzten faschistischen Bastionen kostete nochmals viele Menschenleben, doch die Kapitulation verkündete schließlich: Paris war frei! Das ermutigte den antifaschistischen Kampf in ganz Europa. Im Mai 1945 gelang schließlich der vollständige Sieg. Er war ein hoch organisiertes Werk, in zahlreichen Organisationen erlernt. Die KPF hat in Frankreich nach Kräften und mit großen Opfern dazu beigetragen und in einem breiten Bündnis die nationale Befreiung mit erkämpft.