Am Freitag, dem 23. August, wurden in elf Städten lautstarke Proteste mit Töpfen und Pfannen organisiert, um gegen die sprunghaft steigende Verelendung zu protestieren. In Buenos Aires zogen Demonstranten vor Regierungsgebäude und forderten die Wiederaufnahme der Verteilung von Lebensmitteln an die Suppenküchen. Am Donnerstag, dem 29. August, ging die Polizei mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen hunderte Rentner vor, die in Buenos Aires gegen die Politik von Präsident Milei protestierten. Dieser hatte zuvor angekündigt, er werde sein Veto gegen eine geplante Rentenerhöhung einlegen. Die Rentner leiden massiv unter der dreistelligen Inflation.