Antikriegskundgebung am 1. und Montagsdemo am 2. September

Wir berichten auch über die Bundesweite Montagsdemo am 17. August in Eisenach gemeinsam mit der Bergarbeiterbewegung "Kumpel für AUF".

Vor 20 Jahren, am 16. August 2004, war die 1. Montagsdemo gegen die Hartz-Gesetze in München.

Wir protestieren weiter gegen die Verschlechterung der sozialen Lage, für den Kampf um Arbeitsplätze und mehr Lohn - aber auch gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe, die wachsende Kriegsgefahr und Gefahr des Faschismus. .

Deshalb rufen wir auch zur Teilnahme an der Antikriegs-Kundgebung am 1. Sepember, 14 Uhr am Königsplatz, auf. Hier der Aufruf. Sonntag, um 14.00 Uhr - Kundgebung auf dem Königsplatz. Antikriegstagsveranstaltung von Verdi, dem Münchner Friedensbündnisses u.a. mit Horst Schmitthenner, ehemaliges geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Cinzia del la Porta von der ital. Basisgesellschaft USB. Kolleginnen und Kollegen verschiedener Gewerkschaften und des Münchner Friedensbündnisses

Programm unter https://antikriegstag-muenchen.de/