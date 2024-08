An Dienstag demonstrierten in Kapstadt rund 150 Farmarbeiterinnen vor dem südafrikanischen Parlament und forderten, dass endlich ein Einfuhrverbot für 87 Pestizide verhängt wird. Mit Sprechchören und Plakaten forderten sie, dass die gesundheitsschädlichen Stoffe - zumeist aus Deutschland - nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Das "Women on Farms Project" organisiert seit 2019 diese Kampagne. Wie schon im vergangenen September zogen die Demonstrantinnen auch vor das deutsche Konsulat und kritisierten die doppelten Standards. In Deutschland und in der EU dürfen diese Pestizide schon lange nicht mehr eingesetzt werden, aber weder Produktion noch Export durch Konzerne wie Bayer sind verboten.