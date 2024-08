Das schrieb "Solingen ist Bunt statt Braun"

"Wuppertal stellt sich quer" hat für heute um 17 Uhr die Kundgebung "Pogrome verhindern bevor sie entstehen" an der Hauptstraße, Ecke Breidbacher Tor am Stein angemeldet. Wir vom Bündnis Solingen ist bunt statt braun sehen uns momentan emotional noch nicht in der Lage, für unser breites Bündnis in der insgesamt noch sehr dynamischen Lage eine eigene Kundgebung dazu zu organisieren, da wir teils auch persönlich sehr betroffen sind von dem Attentat.

Nach dem, was wir aktuell in der Stadt erleben, steht für die meisten Solinger*innen die Trauer unbedingt noch im Mittelpunkt. Alle, die sich in der Lage sehen und das möchten, können sich gerne der Wuppertaler Initiative anschließen und Präsenz gegen die extreme Rechte und für den Schutz der geflüchteten Menschen, die von diesen nun ins Visier genommen werden, zeigen.