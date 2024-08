+++ Eilmeldung: Heute 17:30 Uhr - Protest gegen weitere Faschistenkundgebung! +++

Nachdem in Solingen die faschistische "Junge Alternative" peinlich gescheitert ist, wurde für heute um 18 Uhr eine "Querdenker"-Kundgebung mit Demonstration am Neumarkt in Solingen angemeldet. Offen faschistische Gruppen wie die "Steeler Jungs" aus Essen mobilisieren ebenfalls dorthin.

Die MLPD hat sofort einen Gegenkundgebung unter dem Motto "Gegen Faschismus jeder Couleur!" angemeldet, ebenfalls am Neumarkt. Treffpunkt ist der Neumarkt vor dem C&A, Beginn um 17:30 Uhr! Kommt zahlreich: Den Faschisten gegeben wir keinen Raum für ihren rassistischen Missbrauch des Gedenkens an die Opfer des islamisch-faschistischen Anschlags auf das Fest der Vielfalt in Solingen!

Update - neuer Ort!

Die Polizei hat die Kundgebung der MLPD am Neumarkt in Sichtweite der Faschisten untersagt! Trotz unseres Protests wurde die Kundgebung jetzt an den Entenpfuhl Ecke Goerdeler Straße verlegt, ca. 250 Meter vom Neumarkt entfernt.