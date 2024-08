Landtagswahl in Thüringen

Ein Ulmer in Thüringen

Dienstag, 27.08.24: Ich komme aus Ulm zur Unterstützung des Wahlkampfes der Internationalistischen Liste / MLPD in Weimar. Heute stehen wir zu dritt mit unserem Wahlprogramm vor ALDI. Ich spreche alle Leute an: „Wer AfD wählt, wählt Faschismus! Was ist ihre Meinung dazu?“ Während etwa 30 % ablehnen mit „das stimmt nicht“, „ich wähle die AfD“, „die tun wenigstens was“, „lass mich in Ruhe“ oder „kein Interesse“ bleibt die übergroße Mehrheit von etwa 70 % kurz stehen.

Ulmer Wahlkämpfer