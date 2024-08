Einladung zum Wahlkampfabschluss am 31. August um 16.30 Uhr, Erfurt Anger

„Mit unserem Plakat ‚Wer AfD wählt, wählt Faschismus' haben wir für Furore gesorgt. Tausendfach hängt es seit Wochen in allen Regionen Thüringens, von den großen Städten Erfurt, Jena, Gera bis in kleinere Ortschaften wie Truckenthal oder Apfelstädt," so Tassilo Timm, Spitzenkandidat der MLPD. Das sprach vielen Menschen aus dem Herzen! Dazu Tassilo Timm weiter: „Viele machen sich ernsthafte Sorgen, dass die faschistische AfD ihren Einfluss in Thüringen weiter ausbaut und eventuell sogar in Regierungsverantwortung kommt. Gerade ältere Menschen, die wiederum von ihren Eltern die leidvollen Erfahrungen der Hitler-Diktatur vermittelt bekamen, wollen so etwas keinesfalls noch einmal erleben und waren regelrecht dankbar über die klaren Worte. Der Gedanke einer noch breiteren Zusammenarbeit aller antifaschistischen Kräfte wächst bei Jung und Alt weiter heran."

Dementsprechend positioniert sich die MLPD auch klar gegen den geplanten Wahlkampfabschluss des Faschisten Björn Höcke am gleichen Tag in Erfurt. Die MLPD beteiligt sich dazu an der großen antifaschistischen Demonstration, die um 14.30 Uhr vom Bahnhofsvorplatz aus startet und verschob dazu ihren Wahlkampfabschluss zeitlich nach hinten.

„Wir machen im Wahlkampf weiterhin klar: Wir haben nicht nur Kritik an der Ampel-Regierung und setzen uns für ein Verbot der faschistischen AfD ein, sondern haben auch eine positive Perspektive. Die MLPD ist die einzige Arbeiterpartei, die zu dieser Wahl antritt und sie steht für den echten Sozialismus. Insofern sind am 31.8. beide Pole in Erfurt vertreten. Wer etwas gegen den Faschismus der AfD tun will, muss die MLPD wählen und unterstützen. Die konsequentesten Gegner des Faschismus waren und sind die Kommunisten.

Unser Wahlkampfabschluss wird also auch ein antifaschistisches Kulturfest werden mit Beiträgen verschiedener Bündnispartner und antifaschistischen Liedern von Bella Ciao bis Moorsoldaten. Dazu gibt es leckere original Südthüringer Bratwürste, weitere – auch vegetarische – Spezialitäten und Getränke. Alle sind herzlich eingeladen, am 31.8. Erfurt nicht den Faschisten zu überlassen und die sozialistische Perspektive zu stärken," so Tassilo Timm abschließend.