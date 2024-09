Geht es nach Höcke, wird die Menschheit in der globalen Umweltkatastrophe untergehen

CO 2 -Steuer, Heizungsgesetz, E-Autos, die unbezahlbar sind, Umweltauflagen die Kleinbauern in den Ruin treiben und die Großagrargier bevorzugen. Die Köpfe der Jugendumweltbewegung haben die Grünen mit Posten im Bundestag ruhig gestellt. So eine Umweltpolitik bringt die Leute auf und spielt der rechten Hetze regelrecht in die Hände.

Höcke kündigt an, jedes „Klimagedöns, das auf landesgesetzlichen Relungen fußt“ abzuräumen. Wir dürfen uns aber nicht gegen Umweltpolitik aufhetzen und von ihr abbringen lassen, denn die Lage ist dramatisch! Verschiedene Kipppunkte sind inzwischen überschritten und eine globale Umweltkatastrophe hat begonnen. Sie gefährdet letztlich die Existenz der Menschheit.

Geht es nach Höcke, wie die Menschheit darin untergehen. Jedes Jahr bricht aktuell den Rekord als heißestes Jahr – in absehbarer Zeit, wird die Lebensgrundlage für Milliarden Menschen zerstört. Hinzu kommen das Artensterben und viele weitere Faktoren. Für den maximalen Profit weniger, hat der Kapitalismus es so weit getrieben.

Wir haben ein umfassendes Sofortprogramm entwickelt, das wir erkämpfen müssen. Bezahlen müssen das die Hauptverursacher, die internationalen Monopolen, mit einer Umweltsteuer. Aber das wird aber nicht einmal reichen. Um Mensch und Natur zu retten, müssen wir den echten Sozialismus erkämpfen.