Antikriegstag 2024

Gelsenkirchen: Gegen Kriegstreiberei - Für Völkerfreundschaft und internationale Solidarität!

Noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Menschheit so nah vor einem Dritten Weltkrieg. Der Ukraine-Krieg eskaliert und bringt Europa an den Rand eines Atomkriegs. Dieser Krieg ist ungerecht. Beiden Seiten – Putin und der NATO – geht es nur um Profit- und Machtinteressen. Inzwischen dreht sich die Stimmung in Russland und in der Ukraine. Hunderttausende junge Russen und Ukrainer fliehen vor den Rekrutierungs-Kommandos.

Initiatoren des Antikriegstags 2024 in Gelsenkirchen