Die Hessen kommen: „Wählt Internationalistische Liste / MLPD!“

Am 24.8. hatte das Bündnis gegen rechts eine Kundgebung und Demo mit 320 TeilnehmerInnen in Eisenach organisiert, an der wir teilnahmen und unser Wahlprogramm verteilten. MLPD und Rebell waren mit dem Bollerwagen gut sichtbar.

Ein Vertreter der Evangelischen Kirche begann mit einer kurzen Rede und einem Aufruf für eine Schweigeminute zu dem faschistischen Solinger Attentat. Auf der Demo wurde bei einer Zwischenkundgebung an einem Haus einer jüdischen Familie angehalten und über die Deportierung nach Auschwitz berichtet an die mit 3 Stolpersteine gedacht wurde. Die Führung der Aktion war in der Hauptseite geprägt von dem Aufruf „geht wählen“; ziemlich unpolitisch und ein eher moralischer Appell. Was die Leute wählen sollen wurde nicht vorgeschlagen.

Bei der Abschlusskundgebung konnte noch eine Stadträtin sprechen, aber eine Sprecherin von Eisenacher Aufbruch wurde nicht zugelassen. Begründung? Sie wäre nicht angemeldet. Wir haben trotzdem mit unserem Lautsprecherwagen auf dem Rückweg einen Straßenumzug mit Kurzreden durchführen können.

Wir waren nicht zu überhören und nicht zu übersehen mit unseren Plakaten und Forderungen „Schließt das Braune Haus“ vom Eisenacher Aufbruch und „Wer AFD wählt, wählt Faschismus“.

Es gab viele Gespräche mit den Beteiligten, die auch interessiert waren an unseren Standpunkten, wie der echte Sozialismus zu erreichen ist. Ein mal spendete eine interessierte Frau spontan 20 Euro, weil sie unsere Arbeit gut fand und uns unterstützen möchte.

Wir stellten aber auch fest, dass die faschistische Gefahr doch noch stark unterschätzt wird. Deswegen waren wir mit unserer klaren Aussage auf den Plakaten und dem neuen Zusatz: „wählt Internationalistische Liste / MLPD“ genau richtig für etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.