Heute weitere antifaschistische Demonstrationen in Thüringen und Sachsen

Am Mittwoch traten landesweit die Händler in Pakistan in den Streik, die meisten Märkte und Läden in den Städten blieben geschlossen. Die Händler protestieren mit ihrem Streik gegen die Strompreiserhöhungen und Steuererhöhungen durch die Regierung von Ministerpräsident Shehbaz Sharif von der Muslim Liga. Diese Erhöhungen gehen zurück auf das Abkommen der Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) im Zusammenhang mit einem $7 Mrd. Kreditabkommen. Seit Wochen kommt es immer wieder zu Protesten gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und die Politik der Regierung mittels Steuererhöhungen und Privatisierungen.