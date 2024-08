Selenskyj will US-Präsident Joe Biden im September einen Plan für den Sieg seines Landes vorstellen. Die im Moment laufende ukrainische Offensive in der russischen Region Kursk sei Teil dieses Siegesplans, hat Selenskyj nach Medienberichten und laut einer Pressemitteilung der ukrainischen Regierung bei einer Veranstaltung in Kiew erklärt. Den Vorstoß in das russische Gebiet bezeichnet er demnach als Erfolg. Die Offensive stehe in Zusammenhang mit einem zweiten Friedensgipfel, den die Ukraine nach der Premiere im Juni in der Schweiz bald abhalten will. Unterdessen ist die Ukraine schweren russischen Luftangriffen ausgesetzt. Dabei wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens fünf Menschen getötet.