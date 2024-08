Hoffnung auf nasale Covid-Impfstoffe

Bereits im Herbst 2023 wurden in Indien und China die ersten nasalen Impfstoffe zugelassen. Der Impfstoff wird dabei in die Nase gesprüht und führt zur Bildung von Immunglobulin A auf den Schleimhäuten. Im Tierversuch konnte damit der Virusgehalt um den Faktor 100 bis 100 000 vermindert werden!

Inzwischen wird auch an der Charité in Berlin von einer Gruppe um G. Nouailles an nasalen Impfstoffen auf der Basis von abgeschwächten Lebend-Viren geforscht. Diese enthalten alle Virusbestandteile und können eine entsprechende Antikörperreaktion auslösen.

Damit steigt die Hoffnung auf eine saisonale Covid-Impfung, die einfach durchzuführen, weitgehend risikolos und auch kostengünstig ist – falls das Patent nicht wieder in die Hände von profitgierigen Pharmakonzernen gerät. Diese Impfstoffe könnten dann auch an andere Erreger wie Vogelgrippe angepasst werden und bedeuten eine große Hoffnung im Kampf gegen die Covid-Pandemie.

Es drängt sich die Frage auf, weshalb bei uns erst jetzt ernsthaft an nasalen Impfstoffen geforscht wird und weshalb man stattdessen einseitig auf die RNA-Impfstoffe setzte. Rasch stellte sich mit den Mutationen des Virus heraus, dass diese die Virusverbreitung nicht verhindern, sondern nur schwere und tödliche Krankheitsverläufe verringern können. Offensichtlich machten sich führende Politiker zum Büttel der Profitinteressen von Pfizer und Co.

Krasses Beispiel: Im Jahr 2022 bestellte die EU-Ratspräsidentin von der Leyen nochmals Biontec-Impfstoffe im Werte von über 30 Mrd. Euro – ohne Rücksprache mit EU-Parlament und EU-Behörden! Ein Großteil davon musste inzwischen entsorgt werden. Was für ein Interesse sollten also Impfstoff-Monopole an besseren, wirksameren und preiswerten Impfstoffen haben …