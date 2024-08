Internationale Solidarität den Stahlarbeitern für den Kampf um jeden Arbeitsplatz

Internationalismusbüro der PCR Argentinien

Liebe Kollegen/Genossen, wir sind sehr froh, von Ihnen gehört zu haben, und sehr dankbar für die Informationen, die Sie uns geschickt haben. Es ist sehr wichtig für uns, eure Standpunkte zu diesen Themen zu berücksichtigen, insbesondere zu den Kämpfen der Arbeiterklasse. Es bereichert unsere Ansichten und hilft uns, die Realität, die wir durchleben, besser zu verstehen. Wir werden einen Artikel für unsere Zeitung zu diesem Thema schreiben, daher sind wir an zusätzlichen Informationen sehr interessiert.

Wir senden euch unsere Solidarität mit allen Kämpfen. Wir bitten in verschiedenen Gewerkschaften der Arbeiterklasse darum, euch ebenfalls ihre Solidarität zukommen zu lassen.

Mit brüderlichen Grüßen

Genossinnen und Genossen der französischen Gewerkschaft CGT und der ICOR-Partei UPML

An die kämpfenden Stahlarbeiter in Deutschland. Chères camarades en lutte dans la sidérurgie en Allemagne, Liebe Kollegen in der Stahlindustrie in Deutschland , in Paris haben uns Informationen über eure Streiks und Demonstrationen erreicht. Ihr kämpft gegen die massive Vernichtung von Arbeitsplätzen. Wieder einmal sollen die Arbeiter und Angestellten für die Krisen des kapitalistischen Konkurrenz- und Profitsystems bezahlen. Eure Streiks verteidigen die Interessen der Arbeiter, aller Betroffenen und der zukünftigen Generationen! Kämpfen um jeden Arbeitsplatz! Keine einzige Entlassung!

In Frankreich hatten wir auch harte Kämpfe gegen die Bosse, gegen die Regierung, zuletzt gegen die Erhöhung des Rentenalters. Diese Kämpfe hatten vor allem dann Wirkung, wenn die Arbeiter in den großen Unternehmen in Aktion traten. Wenn Unternehmen stillstehen, schmerzt das die kapitalistischen Profite, und es schmerzt auch die Regierung der Kapitalisten und Banker. Arbeitereinheit, breite Solidarität in Deutschland und über die Grenzen hinaus - das ist der Weg! Ihr habt unsere volle Unterstützung und wir werden euren Kampf in unserem Land bekannt machen! Tous ensemble on va gagner!

Genossinnen und Genossen der Gewerkschaft CGT und der Marxistisch-Leninistischen Proletarischen Union

Delegation der neuen Italienischen Kommunistischen Partei

Wir haben die Nachricht, die Ihr uns auf Englisch über den Streik der Stahlindustrie in Deutschland geschickt habt, mit entsprechenden Erklärungen ins Italienische übersetzt. Wir werden sie an Organisationen und Personen weiterleiten, mit denen wir in Kontakt stehen und von denen wir glauben, dass sie sie gut gebrauchen können. Die Solidarität mit den kämpfenden deutschen Arbeitern ist für die italienischen Arbeiter sehr wichtig. In Italien, wie auch in Deutschland, Frankreich, USA und anderen imperialistischen Ländern taumelt das bürgerliche politische System.

Kommunistische Grüße,

Im Namen der Delegation der (neuen) IKP (E-Mail-Adresse aktualisiert <delegazione.npci@riseup.net>), Riccardo