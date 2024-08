Kundgebung in Solingen am 25. August

Der Videobericht von der Protestkundgebung von MLPD, Jugendverband REBELL, Solingen AKTIV und anderen Antifaschisten am 25. August ist online. "Keinen Fußbreit jeder Spielart des Faschismus!" - unter diesem Motto fand am Sonntag in Solingen eine viel beachtete fast zweistündige Kundgebung statt, an der ständig 100 Menschen teilnahmen und immer wieder ganze Gruppen zeitweise stehenblieben. Trauer, kämpferische und argumentative Reden wechselten sich ab mit antifaschistischer Kultur. Insgesamt beteiligten sich am Sonntag in Solingen über 500 Menschen an antifaschistischen Protesten gegen eine angekündigte faschistische Demo. Diese umfasste 40 Leute, die sich nach 20 Minuten verzogen.

Hier das Video auf dem Youtube-Kanal der MLPD