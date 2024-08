Antikriegstag 2024

Kundgebung: Weltfriedenstag in Halle

Wer gegen Faschismus und imperialistische Kriege kämpfen will, muss sich mit der MLPD zusammen schließen. Also führen das Internationalistisches Bündnis und MLPD gemeinsam am Antikriegstag, dem 1. September, eine Kundgebung um 14.00 Uhr einen Stand und eine Kundgebung auf dem Marktplatz durch. RF-NEWS veröffentlicht eine gekürzte Fassung des Aufrufs.

MLPD Halle