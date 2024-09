Kundgebungen zum Antikriegstag und zur Landtagswahl in Brandenburg

Die Themen sind der Antikriegstag und die Landtagswahl in Brandenburg. Dabei geht es vor allem um unsere Positionierung zur faschistischen AfD, zu den Kriegen in der Welt, zum Grundproblem dieser Zeit, das den Namen Kapitalismus trägt und zur Perspektive aus diesem Dilemma: dem echten Sozialismus.

Aktuell werden wir uns auch zur öffentlichen Debatte in der Asylpolitik äußern. Wir werden dabei besonders die Regierungspolitik, die AfD und die CDU/CSU angreifen und die weitere Faschisierung des Staatsapparates.

Am 9. September findet um 16:00 Uhr in Potsdam West (vor Kaufland) und am 20.09. 24 um 16:00 Uhr auf dem Platz der Einheit zu den gleichen Themen ebenfalls je eine Kundgebung statt.