Landesweite Proteste gegen Justizreform

Am Sonntag gingen in vielen Städten in Mexiko die Menschen auf die Straße, um gegen die geplante Justizreform von Präsident Andrés Manuel López Obradorzu protestieren. Kern der Reform ist, dass die Richter zukünftig gewählt werden. Kritiker sehen darin eine Schwächung der Unabhängigkeit der Justiz. Demonstriert wurde unter anderem in Michoacan, Puebla, Leon, Jalisco, Oaxaca, Veracruz. Es beteiligten sich an den Demonstrationen auch viele Richter und andere Justizbeschäftigte, die dagegen seit dem 19. August streiken. Die Demonstranten schwenkten Plakate mit "Unabhängigkeit der Gerichte" und "Rettet die Demokratie".