Stahl(hart)

Lopez und Russwurm: Diktatur der Monopole live - Jetzt den "Bochumer Weg" einschlagen!

Das gab es in der deutschen Wirtschaft noch nie! Thyssenkrupp-Konzernchef Miguel Lopez feuert Hand in Hand mit dem höchsten deutschen Monopolchef, dem BDI-Boss Russwurm, drei führende Vorstandsmitglieder der Stahlsparte. Darunter den Stahl-Chef Bernhard Osburg. Lopez und Russwurm - das sind nicht einfach Manager eines Großkonzerns. Diese Connection von den Spitzen des allein herrschenden Finanzkapitals in Deutschland greifen hier durch. Nicht weniger als ein Signal an die ganze Arbeiterbewegung ist es, was sie hier bei TKSE aussenden. Angesichts geplanter massiver Arbeitsplatzvernichtung u.a. in der Automobilindustrie bis hin zur geplanten Schließung ganzer Werke quer durch alle Branchen machen sie deutlich, dass sie rigoros, ohne Schnickschnack die Monopolinteressen durchzusetzen. Der Tanz der Vampire hat begonnen!

Von gp/ps/mge