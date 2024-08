Lopez und Russwurm machen ernst - wir auch!

Damit ist endgültig klar: Lopez und Russwurm wollen ihre Kahlschlagspläne zur Halbierung der Belegschaft, zur Stilllegung von Anlagen, Verkauf und Schließung von Standorten auf Biegen und Brechen durchsetzen. In Berlin wird unter dem Vorwand faschistischer Attentate schon ein „nationaler Notstand“ in die Debatte gebracht, damit die Monopolparteien künftig gegen die Arbeiter „durchregieren“. Die Vernichtung von 13.500 Arbeitsplätzen geht nicht ohne Massenentlassungen! Damit sind die Hoffnungen mancher in den „Businessplan“ von Osburg und eine angeblich „sozialverträgliche“ Vernichtung tausender Arbeitsplätze wie eine Seifenblase geplatzt!

Worauf soll man jetzt noch warten? Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil: Jetzt den selbständigen Streik konzernweit in allen Standorten organisieren, bis die Lopez-Russwurm-Pläne vom Tisch sind!

Fortsetzung hier im Stahlkocher Extra von heute