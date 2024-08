Massive Arbeitsplatzvernichtung durch Porsche

Hunderte „Befristete“ wurden beim Stromer Taycan schon entlassen. Nach den Werksferien wurde jetzt die Spätschicht, im Mai schon die Nachtschicht gestrichen. Zahlreiche Kollegen treten sich nun in der Frühschicht auf die Füße. Im Oktober, so heißt es, soll Kurzarbeit eingeführt werden. Die Unsicherheit unter den Kollegen nimmt zu. Auf Kosten der Umwelt soll der Verbrenner trotz eines vorläufigen EU-Beschlusses weiter die globale Umweltkatastrophe vorantreiben und die Menschen mit Feinstaub usw. vergiften. Der AfD ist das egal. Faschist Höcke und seine AfD fordern die Rolle rückwärts: Kein Verbrenner Verbot!

Vor den Toren fordern wir dagegen: Kampf um Arbeitsplätze und Umweltschutz gegen die AfD Klimaleugner! 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich! Große Zustimmung bei vielen Kolleginnen und Kollegen. So mancher Kollege gab zu, er habe die AfD gewählt, zwei zeigten gar den faschistischen Gruß der Grauen Wölfe. Ein kurdischer Kollege: „Hier kann man nicht mehr seine Meinung sagen! Der Betriebsrat soll uns mal informieren, was überhaupt abgeht. Uns fragt so oder so niemand! Heute die Befristeten - morgen die anderen!“

„Das ist Kapitalismus!“ sagt ein Kollege, „aber was sollen wir tun?“ „Streiken wie die Hafen- und die Stahlarbeiter?“ „Ja klar, und die MLPD stärken!“ Interessiert nehmen viele Kollegen und Kolleginnen unseren Flyer: Wer AfD wählt, wählt Faschismus! mit ins Werk oder ins verdiente Wochenende und mancher wirft was in die Spendendose.

Save the date: Die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz findet vom 20. bis 24. November 2025 in Pune in Indien statt.