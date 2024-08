Melbourne, Brisbane, Sydney - Zehntausende Gewerkschafter protestieren

Die australische Labour-Regierung hat kürzlich die Bau-, Forst- und Seefahrergewerkschaft CFMEU unter staatliche Kontrolle gestellt und die gesamte Führung abgesetzt, nachdem in den Medien Anschuldigungen wegen krimineller Machenschaften erhoben worden waren. Gegen diesen gewerkschaftsfeindlichen Akt organisierten die Gewerkschaften am Dienstag bei einem landesweiten Aktionstag mit Großdemonstrationen und Streiks. In Melbourne waren mehr als 40.000 Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Straße, in Sydney beteiligten sich 30.000 Gewerkschafter und in Brisbane waren es 10.000. Die Albanese-Regierung drohte allen Streikenden mit Strafmaßnahmen. Allerdings zeigte sich auch, dass sich nicht alle Gewerkschaften solidarisch zeigten.