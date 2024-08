Die Saat geht auf

„Moers: Polizei erschießt Messer-Angreifer“

Dieser Vorfall in Moers (Eick-Ost) am 27. August ist alles andere als ein Zufall vier Tage nach dem faschistischen Anschlag in Solingen. Er folgt dem Drehbuch der Förderung der Rechtsentwicklung und der systematischen Faschisierung des Staatsapparates.

Korrespondenz Neukirchen-Vluyn