Morgen Streikaktionen

Stahlkocher-Verteiler und Kollegen beglückwünschten sich zum ersten erfolgreichen Schritt mit dem selbständigen Warnstreik am Donnerstag. Ein Kollege sprach am Tor 1 vielen aus dem Herzen: Es gelte "jetzt das zu Ende zu bringen, was wir begonnen haben". Mit großer Aufgeschlossenheit sehen die meisten den Stahlkocher als ihre Streikzeitung an. Nicht wenige spendeten auch. Obwohl die meisten am Dienstag um 6 Uhr von der Nachtschicht kommen, wollen viele danach ein paar Stunden später zu den Aktionen vor den Toren kommen. Einige wollen auch die ganze Familie und Nachbarn und Freunde mitnehmen.

Das ist die Erfahrung von zwei Toren, am Tor 1 war die Abnahmequote 90 Prozent. Sieben Kollegen gaben eine Spende.