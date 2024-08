Neue Durchblickbroschüre: Warum brauchen wir eine sozialistische Jugendbewegung?

„Millionen Jugendliche demonstrieren seit sechs Jahren mit Fridays for Future. Die Arbeiterjugend beteiligt sich aktiv an oft offensiv geführten gewerkschaftlichen Streiks. Vor allem in den USA, aber auch in Australien, Deutschland, Österreich, Großbritannien besetzen Studierende Unis, um gegen den Völkermord Israels an den Palästinensern zu demonstrieren. Mit über 5 Millionen demonstrierten in Deutschland seit Anfang des Jahres so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr gegen die AfD, Rechtsentwicklung und Faschismus.“

So schätzt das mittlerweile achte Heft der Reihe „Ich habe Durchblick“ die Rolle und Beteiligung der Jugend bei den Massenprotestbewegungen auf der ganzen Welt ein. Die Frage ist jedoch, welche Richtung müssen diese Proteste nehmen, welches Ziel müssen sie haben, um die latente Existenzkrise der Menschheit lösen zu können.

Diese Broschüre mit dem Titel „Warum brauchen wir eine sozialistische Jugendbewegung und was sind ihre weltanschaulichen Grundlagen?“ enthält ein Referat von Gabi Fechtner, Vorsitzende der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, und einen Redebeitrag von Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs Revolutionärer Weg. Beides wurde auf einer Bildungsveranstaltung des 21. Pfingstjugendtreffens 2024 gehalten.

Welche Gesetzmäßigkeiten im Kapitalismus führen zu diesen ganzen Krisen? Was sind überhaupt Gesetzmäßigkeiten und gibt es sie in jeder Gesellschaftsform, z.B. auch im Sozialismus? Und welche weltanschaulichen Grundlagen muss eigentlich eine sozialistische Jugendbewegung haben, damit sie wirklich erfolgreich sein kann?

Hier wird anschaulich und leicht verständlich dargestellt, warum der Aufbau einer neuen sozialistischen Jugendbewegung die notwendige Antwort auf Umweltkatastrophe, Krieg und Faschismus ist.

Eine Broschüre, die herausfordert, Lebensentscheidungen für den Kampf um eine lebenswerte Zukunft zu treffen!

