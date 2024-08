Ngorongoro: Massai protestieren gegen Vertreibung

Belarus hat Truppen an die Grenze zur Ukraine verlegt, südlich der Großstadt Gomel (auch Homel), der zweitgrößten Stadt des Landes. Laut der belarusischen Regierung handele es sich um eine Übung, aber auch eine Reaktion auf Truppenverlegungen der Ukraine von angeblich 120.000 Soldaten an die Grenze zu Belarus. Die Lukaschenko-Regierung hatte diesen Schritt bereits vor einer Woche angekündigt. Beteiligt sind neben Spezialeinheiten auch schweres Gerät und mutmaßlich ehemalige Wagner-Söldner. Die ukrainische Regierung warnte die Regierung in Belarus, unter dem Druck Russlands keine "tragischen Fehler" zu begehen. Belarus befindet sich seit 1999 in einer Staatenbund mit der Russischen Föderation, dem so genannten "Unionsstaat".