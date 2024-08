Kahla

Polarisierte Debatte um internationale Arbeitereinheit

Am 27. August beim Wechsel von der Früh- zur Mittagsschicht in der Keksfabrik Griesson/de Beukelaer. Im Werk Kahla sind 600 Arbeiterinnen und Arbeiter aus 26 Nationen beschäftigt. Etwa 700 Millionen Euro Umsatz macht dieser internationale Konzern im Jahr mit insgesamt 1 800 Beschäftigten, also holt er aus jedem etwa 400 000 Euro heraus.

Korrespondenz