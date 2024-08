Start des Che-Cafés

Gemeinsam haben wir ein Transparent für die Jugenddemo in Nürnberg beim Lenin-Seminar am 15. September gemalt und die Rollläden geputzt. So konnten direkt alle mit anpacken. Dann haben wir gemeinsam gekocht und anschließend einen Film der MLPD über den russischen Revolutionär Lenin angesehen.

Wie geht’s weiter?

Beim CHE Café werden wir künftig regelmäßig ab 16 Uhr Programm im CHE anbieten: Renovierungseinsätze, Sport, Spielenachmittage, Bildungsangebote und Partys.

Am Samstag, dem 31. August bleibt das CHE geschlossen. Denn an dem Tag ist der Wahlkampfabschluss der MLPD in Thüringen und das wollen wir uns nicht entgehen lassen!

Am Samstag, dem 7. September beteiligen wir uns von 10 bis16 Uhr am Flohmarkt an der Horster Mitte. Im Anschluss öffnet das CHE-Café und um 20 Uhr startet die monatliche REBELL-Party!