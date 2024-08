Vorschlag für eine gemeinsame antifaschistische Aktion

Liebe Freundinnen und Freunde,



wir alle sind bestürzt und entsetzt über die brutale teilweise tödliche Messerattacke gestern Abend.

Das geplante (?) oder zumindest faktische Ergebnis der Absage des internationalistischen Festes "Leben braucht Vielfalt" ist ein schwerer Rückschlag in der solidarischen Stadtkultur.

Bisher sind Vermutungen über den Täter nur Spekulation. Die Tat selber jedoch ist zutieftst menschenverachtend, kann Ausdruck einer faschistischen Gesinnung sein.

Die Attacke auf dem Fest "Leben braucht Vielfalt" spräche eher für die Tat eines deutschen Faschisten. Aber natürlich sind auch islamistisch-faschistische Motive nicht auszuschließen.

Schon heute Nacht begannen auf Youtube-Kanälen und anderswo Rassisten und Faschisten mit ausländerfeindlicher Demagogie ("Messerstecher", "Abschieben", "Lügenpresse"). ...

Es ist daher nicht auszuschließen, dass es heute oder morgen zu Solingen zu ausländerfeindlichen Aktionen kommt - einer rassistischen Instrumentalisierung. Das hatten wir schon mehrfach anderswo - zuletzt in England. Die Polizei - in Solingen heute früh von einem Freund daraufhin angesprochen - bestätigte das. Auch sie rechne damit - aber dann auch mit linken Gegendemonstrationen.

Mein dringender Vorschlag daher an euch alle: Lasst uns möglichst heute noch - sozusagen proaktiv - eine gemeinsame kurze Trauerkundgebung organisieren, in der wir auch in geeigneter Form jedem rassistisch-faschistischen Mißbrauch des schlimmen Anlasses entgegentreten. Wir sollten das Heft des Handelns in der Hand haben, nicht nur reagieren.

Laßt von euch hören - wenn schon was geplant ist, umso besser. Ich / Wir könnten auch breiter mobilisieren, technisch unterstützen.

Mit solidarischen Grüßen

Christoph Gärtner