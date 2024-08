Sahra Wagenknecht / BSW

Wagenknecht, wie verlogen ist das denn?

Man ist ja schon einiges gewöhnt. Doch beim Tagesschau-Interview mit Sahra Wagenknecht am 26. August, anlässlich des faschistischen Terroranschlags in Solingen, konnte einem schon der Kitt aus der Brille fallen: „Ich würde mir wünschen, dass wir die Wirtschaftssanktionen gegenüber Syrien aufheben, dass wir dort dem Land auch ermöglichen, einen Wiederaufbau. Das ist ja einer der Gründe für die Fluchtbewegungen. Aber der Krieg ist vorbei, es gibt keinen Grund, generell Menschen aus Syrien in Deutschland zu behalten.“

Korrespondenz aus Wuppertal