Zum Antikriegstag im Zollernalbkreis

Sie schreibt im Aufruf zu einem Gemeinsamen Antikriegstag im Zollernalbkreis: „Der Krieg im Nahen Osten und der Ukrainekrieg drohen immer weiter zu eskalieren und jeder für sich genommen beinhaltet ebenso die Ausweitung auf einen Dritten Weltkrieg. Das gilt es zu verhindern. Hinzu kommt eine nicht zu unterschätzende Gefahr des Übergangs zum Faschismus auch in Deutschland ... Wir brauchen eine breite Aktionseinheit, wo sich jeder beteiligen kann. Wer also einen Beitrag hat, ein Gedicht gegen den Krieg vortragen will, vielleicht sogar ein Lied, ist herzlich willkommen. Bringt auch eure Partei- oder Gewerkschaftsfahnen mit“. Es gelten die Grundsätze der Montagsaktion: „Antifaschistisch, antirassistisch, gegen jede Form von Antisemitismus, gegen Frauenfeindlichkeit.“

Beiträge können angemeldet werden beim Sprecher: Arnulf Rauch: Tel. 07431-9353833.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Schmidt