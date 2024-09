779. Montagsdemonstration fordert: "Hände weg vom Bürgergeld!" und vieles mehr

"Hände weg vom Bürgergeld! Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz in der Stahl- und Automobilindustrie! Keinen Fußbreit den Faschisten der AfD! Für eine fortschrittliche Flüchtlingspolitik! Schluss mit den Kriegen auf der Welt! Hoch die internationale Solidarität!", unter anderem mit diesen Schwerpunkten wird sich die nächste Montagsdemonstration in Gelsenkirchen befassen.

Die Diskussion am offenen Mikrofon findet entsprechend der Kultur der Montagsdemonstration auf solidarischer Grundlage, in sachlicher Auseinandersetzung und auf antifaschistischer Grundlage statt. Jeder, der sich an diese Regeln hält, ist herzlich eingeladen, mit uns zu diskutieren.

Wann und wo?

Treffpunkt: Montag, 9. September, um 17.30 Uhr, auf dem Preuteplatz, Gelsenkirchen.