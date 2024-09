VW Kassel

90-prozentige Abnahme beim Verteilen des „Vorwärtsgang – Extra“

Schon früh am Morgen kamen wir mit vielen Kollegen beim Verteilen in ein kurzes Gespräch. Wie ist die Stimmung, was sagen die Kollegen? Von „abwartend“ bis „jetzt muss endlich was passieren!“ war alles dabei.

Korrespondenz