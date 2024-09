Alles in einen Topf?

… Auch ich bin am vergangenen Sonntagnachmittag mit Freundinnen und Freunden nach Solingen gefahren, um unserer Trauer über die Mordopfer, unser Mitgefühl mit den Angehörigen und den Verletzten zum Ausdruck zu bringen.

Es war eine würde- und kulturvolle Veranstaltung, die sich den vom Faschisten Björn Höcke losgetretene und von der AfD-Jugendorganisation übernommenen Hetze gegen Migrantinnen und Migranten entgegenstellte.

Irritierend fand ich allerdings die Berichterstattung in Ihrer Zeitung: Da werden die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) und die AfD-Nachwuchsorganisation in einem Atemzug als „zwei vom Verfassungsschutz kritisch bewertete Gruppierungen“ in einen Topf geworfen.

Es mag bedauerlich sein, dass sich die beiden großen antifaschistischen Gruppierungen wegen eines Streits um Parteifahnen bislang nicht zusammengeschlossen haben. Aber klar war ihre gemeinsame Frontstellung gegen die Faschisten, was auf große Zustimmung in der Bevölkerung stieß.

Ich halte es für gut, wenn Antifaschisten Flagge zeigen und deutlich machen, wer auf welcher Seite steht. Auf der von der MLPD initiierten Versammlung habe ich neben Fahnen der Partei, Flaggen und Plakate des Frauenverbands Courage, der Omas gegen rechts, von Solidarität International, verschiedener Gewerkschaften und viele mehr gesehen.

Ich war auch 1993 nach dem mörderischen Brandanschlag auf eine türkische Familie für antifaschistischen Protest in Solingen. Damals waren es deutsche, heute offenbar islamistische Faschisten, denen alle Antifaschisten entgegentreten müssen.

Auch das ist eine Lehre aus der bitteren deutschen Geschichte, wo der Zwist zwischen SPD und KPD eine gemeinsame Gegenwehr gegen den erstarkenden Hitler-Faschismus verhinderte.

Mit freundlichen Grüßen