Auf zum Subbotnik

Der Ferienpark Plauer See und der Landesverband Nord der MLPD laden ein. Liebe Freundinnen und Freunde des Ferienparks Plauer See! Im September findet in Thüringen das internationale Groß-Event, das ICOR-Seminar „Lenins Lehren sind lebendig!“ statt. Zu Lenins Lehren gehören die „kommunistischen Subbotniks“, wie er sie nannte. Sie sind immer freiwillig – in der DDR war das häufig anders – sie sind ein Beitrag für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, ohne Kriege und Umweltzerstörung und jeder Subbotnik ist ein Sieg über den kleinbürgerlichen Egoismus.



Ihr seid also wieder herzlich eingeladen für ein arbeitsreiches, interessantes und herzerfrischendes Wochenende im Ferienpark. Diesmal steht der Rückbau der zwei Terrassen der Dienstwohnungen im Mittelpunkt. Wer eigenes Werkzeug mitbringen kann: Benötigt werden Akkuschrauber mit Bits, Brecheisen, Gartenscheren (es ist viel zugewachsen).



Die übrigen Arbeiten im Gelände und Haus stehen noch nicht fest. Für nächstes Jahr haben wir die Sanierung der Container auf der Waldlichtung samt Terrasse davor auf der Liste. Wer das gut kann – bitte melden! Wir freuen uns auf Euch!



Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 Euro pro km) übernimmt der Ferienpark (mindestens einen Tag Teilnahme am Subbotnik). Für Unterkunft und Verpflegung fallen 12 Euro pro Tag an. Das deckt nicht die Kosten (29 Euro), weshalb Spenden willkommen sind. Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr (verpflichtend in Hotel und Blockhütten). Feierabendgetränke gehen extra. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll.



Gemeinsame Arbeit und gute Laune – was kann es Schöneres geben!

Anmeldung beim Ferienpark oder der MLPD:

Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, Telefon: 039932 82700,info@ferienpark-plauersee.de.



Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD, Landesleitung Nord, Stresemannstraße 220, 22769 Hamburg, Telefon: 040 82298463, nord@mlpd.de.

Anmeldeschluss: Sonntag, 6. Oktober 2024.

Hier gibt es den Flyer zum Subbotnik