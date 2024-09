Aufruf zur Antikriegstagsdemonstration

Beste Beispiele sind die Kriege in der Ukraine und in Gaza. Deshalb starben Tausende Menschen in der Ukraine und Gaza. Zigtausende Unschuldige, v.a. Frauen und Kinder, starben. Hunger, Elend und Flucht sind die Folgen. Und mit der für 2025 geplanten Stationierung von (atomar bestückbaren) Mittelstreckenraketen in Deutschland rückt die Gefahr des Dritten Weltkriegs in greifbare Nähe.

Wir rufen alle Gegner dieser Kriege auf zur Demonstration zum Antikriegstag 2024:

Am Samstag, 7. September 2024, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr, Start: Rathausplatz in Recklinghausen.



Zeigen wir Flagge für Frieden und Völkerfreundschaft! Hoch die internationale Solidarität! Kommt zahlreich! Alle Demokraten und Friedensfreunde sind willkommen - deutsche und islamistische Faschisten sind unerwünscht. Bisher rufen auf: Palästinensischer Kulturverein e.V. Recklinghausen Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) RE. Weitere sind erwünscht.