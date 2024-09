Belgrad: Tausende protestieren vor Fernsehsender

Rund 10.000 Beschäftigte der Hotelketten Hilton, Hyatt und Mariott in den USA traten am Sonntag, dem 1. September, in den Streik. Betroffen sind mehr als 24 Hotels in zahlreichen Regionen, von Hawaii über die Westküste bis zur Ostküste. Betroffen sind die Städte Boston, Seattle, Honolulu, Kauai und Greenwich, Connecticut, San Francisco, Sand Diego und San Jose. Der Streik am langen Labor-Day-Wochenende trifft die Hotels besonders deutlich. Die Streikenden, organisiert in der Gewerkschaft Unite here, fordern Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen. Viele Hotelbeschäftigte kommen nur mit einem Zweitjob über die Runden, angesichts der hohen Lebenshaltungskosten vor allem in den Metropolen.