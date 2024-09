Brief von Lenin an die Leserinnen und Leser von "Rote Fahne News"

Zugegeben, diesen Brief schrieb Lenin 1913 an den Schriftsteller Gorki, aber er passt wunderbar als Einladung zum Seminar „Lenins Lehren sind lebendig“, das vom 13. bis 15. September in Truckenthal, Thüringen stattfinden wird.

Dort werden Teilnehmer aus mindestens 29 Ländern zusammenkommen und in acht Blöcken über die Lehren aus Lenins Werk für den heutigen Kampf zur Befreiung der Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung diskutieren. Auf der Webseite der ICOR findet sich ein aktuelles mehrsprachiges Video, ein Beitrag von Monika Gärtner-Engel (Beitrag vom 1.5.2024 zum Lenin-Seminar in Nepal), der Hauptkoordinatorin der ICOR zu Einstimmung auf die acht Themenblöcke und die Anmeldemöglichkeit für Kurzentschlossene (anmeldung.icor.info). Auch wenn der Anmeldeschluss schon früher war, sind alle herzlich willkommen.

Das Seminar wird auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Russisch simultan übersetzt, nach Kapazität auch auf Türkisch und Arabisch – so ist es auch Flüchtlingen und Migranten ohne Deutschkenntnisse möglich teilzunehmen.

