Antifaschismus / Geschichte

CDU Thüringen – unzureichend lernfähig

Nach der Landtagswahl 1929 in Thüringen wurde die NSDAP das erste Mal an einer Landesregierung beteiligt. Faschisten in der Regierung entzaubern sich aber nicht. Sie nutzen alle Möglichkeiten, um ihren Aufstieg zu organisieren.

Von ro