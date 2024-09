Copernikus misst heißesten Sommer aller Zeiten - Klimakatastrophe verursacht Flucht von hunderten Millionen Menschen

„Ende April haben in der südbrasilianischen Region Rio Grande do Sul ungewöhnlich starke Regenfälle eingesetzt, seitdem steht sie unter Wasser. Rettungskräfte sind im Dauereinsatz. Bisher wurden 147 Leichen geborgen, 127 Personen gelten als vermisst. Mehr als 600.000 Menschen konnten bislang nicht in ihre Häuser zurückkehren. Insgesamt sind mehr als zwei Millionen Menschen von der Naturkatastrophe betroffen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.“ [1]

„Nach starken Regenfällen in Kenia ist etwa die Hälfte des Landes von Überflutungen betroffen. Das trifft gerade die am härtesten, die ohnehin schon wenig haben. Viele Menschen in den Slums in Nairobi haben alles verloren.“ [2] Nicht nur solche Überflutungen treffen die Ärmsten der Armen. Es sind auch verheerende Dürren, die zu Millionen Hungernder führen, wie im Südsudan.

Der durch die Erderwärmung ansteigende Meeresspiegel fordert bereits Opfer. Nirgendwo auf der Welt steigt der Meeresspiegel schneller als an den Küsten der 900 Inseln der Salomonen – seit 1993 um sieben bis zehn Millimeter pro Jahr, dreimal mehr als im globalen Durchschnitt. Fünf kleinere Inseln sind bereits im Meer versunken, acht weitere wurden zum Teil weggeschwemmt. Die Menschen mussten auf umliegende Inseln ziehen. Zwischen 1990 und 2004 hat sich die Zahl der Wirbelstürme der Kategorie vier und fünf im Vergleich zu den Achzigerjahren verdoppelt. [3]