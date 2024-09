Es werden auch Normen eingeführt, die das Zitieren oder Verweisen auf in Russland verbotene Ressourcen, „ausländischer Agenten“ oder einfach nur auf Internetressourcen, die nicht bei Regierungsbehörden registriert sind, verbieten. Dies untergräbt sowohl die Anonymität im Internet als auch das Funktionieren aller Online-Medien in Russland im Allgemeinen. Außerdem werden die größten Online-Medien und Telegram-Kanäle verpflichtet sein, alle Informationen über ihre Leser an die repressiven Behörden der Russischen Föderation weiterzuleiten.

In unserem Land wurden Facebook, Twitter und Instagram zuvor als terroristisch eingestuft und verboten. Das Verbot gegen sie ist so real, dass die Polizei vor einem Monat in Jekaterinburg einen Sozialaktivisten unter dem formellen Vorwand verhaftete und folterte, er hätte irgendwo ein … Facebook-Symbol, d. h. Symbole einer Terrororganisation, gepostet.

Jetzt wurde „Signal“ in Russland blockiert. Vor ein paar Tagen wurde eine Testblockierung von Telegram durchgeführt – im Moment funktioniert es, aber der russische Staat versucht, die Technologie zu entwickeln, um es zu blockieren. Außerdem diskutieren russische Beamte – die reaktionärsten unter ihnen – jetzt aktiv über die Blockierung von WhatsApp. Das ist nicht verwunderlich, denn WhatsApp gehört zum Unternehmen Meta, das in Russland als Terrororganisation gilt und verboten ist.

Auch YouTube bremsen sie aus. Dies ist auch eine Blockierungsmethode. Ohne spezielle Mittel zur Umgehung der Internetsperre funktioniert YouTube in Russland nicht. Seine Symbole sind derzeit in Russland nicht verboten. YouTube ist zu einem festen Bestandteil des Lebens der Russen geworden und hat derzeit in Russland keine wirklichen Analogien, sodass es auf gesellschaftlich bedeutsame Weise verteidigt werden kann, und formal unterliegt diese Verteidigung und Kritik an der Internetzensur nicht der Anti-Extremismus-Gesetzgebung von der Russischen Föderation.

Wir haben vor ein paar Wochen eine Kampagne zum Schutz des russischen Internets gestartet, als sie gerade damit begonnen haben, YouTube zu blockieren, und als "Signal" noch nicht blockiert worden war. Sie versuchten, Massenaktionen zu organisieren, stießen jedoch auf den Widerstand der Behörden. Wir haben Flugblätter in Großstädten ausgehängt. Als Reaktion darauf kamen Mitarbeiter des Zentrums zur Bekämpfung des Extremismus und versuchten, den Aktivisten einzuschüchtern und unter Druck zu setzen, um etwas über unsere Organisation herauszufinden.

Generell halten wir die Zunahme von Zensur und Unterdrückung für eine logische Fortsetzung der Katastrophe des russischen Imperialismus in Kursk. YouTube ist nicht nur eine Möglichkeit, Kinder in Russland zu unterhalten, sondern auch ein Sprachrohr für Antikriegs- und Anti-Putin-Propaganda. Mehr Russen schauen YouTube als Fernsehen, das in unserem Land das Sprachrohr der Staatspropaganda ist. Deshalb versucht die Bourgeoisie, alle Informationsquellen zu schließen, die die Bevölkerung an die Niederlagen des Imperialismus erinnern, und die Behörden versuchen auch, mit jenen sozialen Netzwerken umzugehen, die zur Koordinierung von Protesten genutzt werden können. Positiv zu vermerken ist, dass die Russen seit langem und in großen Mengen Technologien zur Umgehung der Internetsperre beherrschen. …