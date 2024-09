Der Jahresbeginn war kühl, mit stellenweise viel Niederschlag. Einige Regionen hatten gnadenloses Hochwasser. In den Medien wurde der Eindruck erweckt, dass sich der Grundwasserspiegel erholt hat.

Die 3Sat-Sendung räumt mit dieser Lüge gehörig auf. Am Beispiel einiger kleiner Zuflüsse macht die Sendung deutlich, dass von der Erholung des Grundwasserspiegels nicht die Rede sein kann. Zudem wird beleuchtet, wie der Hersteller eines koffeinhaltigen Getränks in Afrika das Grundwasser aufbraucht und die Menschen in dieser Region verdursten.

Der Beitrag umfasst drei Teile à 45 Minuten - alle sehr aufrüttelnd.

Hier geht es zu "Durst - wenn das Wasser verschwindet"