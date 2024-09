Flohmarkt an der Horster Mitte: Klein, aber fein

Mit etwas weniger Ständen als bei den letzten Malen, dafür aber einer sehr gemütlichen Atmosphäre, wurde wieder einmal im Herzen von Horst getrödelt.

Das Angebot war vielfältig, wie gewohnt. Egal ob Bilder, Kleidung für Jung und Alt, Bücher, Elektrogeräte, Gegenstände des täglichen Alltags, Schuhe, CDs, Spielzeug – von Lego bis hin zu Computerspielen – es war alles zu bekommen, was das Herz begehrt. Und das in guter Qualität.

Auch für das leibliche Wohl war wieder einmal bestens gesorgt: Original Thüringer Rostbratwurst, Waffeln, Rinderfrikadellen, Lammbratwurst und andere schöne Sachen direkt vom Bauern, Crêpes beim Jugendverband REBELL, kalte und warme Getränke – das Angebot lud dazu ein, gemütlich auf dem Flohmarkt zu verweilen.

Was die Menschen, die in der Horster Mitte arbeiten und die Nachbarn hier so schätzen, das ist die Möglichkeit, sich auszutauschen. Am einen Stand wurde besprochen, ob man gemeinsam ein Konzert und ein Fußballspiel besucht, am anderen der Kindergeburtstag der Tochter, oder es trafen sich einfach Bekannte, die sich lange nicht mehr gesehen hatten.

Dazu kamen ein kleiner Kinderflohmarkt; Schüler der benachbarten Gesamtschule, die im nächsten Jahr ihr Abitur machen werden, hatten einen großen Flohmarktstand aufgebaut und freuten sich über Kundschaft. Es war wieder sehr schön in Horst.

"Ich komme immer wieder gerne und freue mich, wenn ich höre, dass der Flohmarkt wieder stattfindet“, so eine Nachbarin. Der Vermögensverwaltungsverein der Horster Mitte als Veranstalter wird es gerne gehört haben.