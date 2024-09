Französisches Gericht weist Klage wegen Agent Orange ab

Die 82-esjährige Französin vietnamesischer Herkunft ist selbst Opfer des verbrecherischen Einsatzes von Agent Orange durch den US-Imperialismus im Vietnam-Krieg. Menschen wurden skrupellos vergiftet. Durch das Entlaubungsmittel sollte den Befreiungskämpfern die Deckung und der Schutz der Wälder genommen werden.

Das Kollektiv "Vietnam Dioxin" geht von mehr als 3 Millionen vergifteten Menschen aus. Mehr als 68 Millionen Liter der hochgiftigen Substanz wurden über das Land, seine Bewohner und die Kämpfer für die Befreiung des vietnameischen Volks versprüht. Es wurde ein Markenzeichen für die verbrecherische und barbarische Kriegführung des US-Imperialismus.

Tran To Nga erkannte damals erst allmählich, dass sie brutal vergiftet worden war. Ihre erste Tochter starb als kleines Kind einen qualvollenTod. Sie bekam zwei weitere Kinder, die schwer behindert zur Welt kamen. Nur die Angehörigen der US-Armee bekamen Entschädigungen.

Die Logik des Gerichts am 22. August in Paris: Die Chemiekonzerne, von denen das giftige Entlaubungsmittel stammte, könnten sich auf Immunität berufen. Sie hätten auf Anweisung der US-Regierung gehandelt hätten. Die französische Justiz sei nicht zuständig.

Das Finanzkapital beansprucht für sein Weltherrschaftsstreben das Recht, die ganze Welt mit Kriegen und Kriegsverbrechen zu überziehen. Für sein Handeln beansprucht es dann auch noch Immunität! Monopole wie Bayer gebärden sich als Befehlsempfänger von Regierungen wie die der USA. Diese Regierungen sind in Wahrheit Dienstleister der Monopole und Übermonopole.

„Der Kampf unserer Mandantin endet nicht mit dieser Entscheidung“, sagen ihre Anwälte. Sie kündigen eine neuerliche Berufung an. Tran To Ngasieht sich nicht als Verliererin in dem Kampf. Er hat dazu beigetragen, breit über die Kriegsverbrechen aufzuklären sowie über die Gefahren des Gifts. Kämpferische Aktivisten für den Umweltkampf und die Menschenrechte haben sich entwickelt.