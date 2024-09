Größte Massendemonstrationen seit Kriegsbeginn

Seit Samstag kommt es in den Industriezentren Gazipur, Savar und Ashulia von Bangladesch zu Streiks und Massenprotest vor allem in und vor zahlreichen Textilbetrieben. Am Mittwoch, den 4. September blieben bis zu 200 Betriebe geschlossen - die Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, feste Arbeitsverträge und höhere Löhne. Auch in einer Reihe von pharmazeutischen Betrieben wird gestreikt. Es gab zahlreiche Blockaden von Straßen und Autobahnen. Die Übergangsregierung in Dhaka warnte vor Anarchie, in der vergangenen Nacht sollte die Armee zum Einsatz kommen.