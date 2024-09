Jugend / Antifaschismus

Jugendverband REBELL bei der antifaschistischen Arbeit

Es war ein weiterer ereignisreicher Sonntag in Düsseldorf und Gelsenkirchen. Wir vom REBELL haben die Aufgabe, die Bündnisarbeit richtig zu entwickeln, besonders vor dem Hintergrund der faschistischen Gefahr in Deutschland und einer notwendigen antifaschistischen Einheitsfront! An diesem Wochenende zeigte sich, wie groß der Bedarf ist, darüber zu diskutieren, wie man dem Faschismus richtig an die Wurzel geht.

Korrespondenz