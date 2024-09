Bürgergeld

Keine Erhöhung, dafür Milliarden Euro für die Rüstung!

Kein Wunder, dass alle bürgerlichen Parteien bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen so schlechte Wahlergebnisse erzielt haben. Sie wurden von einem Großteil der Wähler für ihre Politik der Umverteilung von unten nach oben berechtigt abgestraft. Schlimm ist nur, dass viele Wähler auf die Demagogie der Rattenfänger von AfD & Co. hereingefallen sind. Und diese faschistoiden Parteien bekommen jetzt, mit dem Angriff auf das Bürgergeld durch die Bundesregierung - wie die Nullrunde 2025 und die Verschärfung der Sanktionen für Leistungsbezieher, noch Wasser auf ihre Mühlen.

Von Ulrich Achenbach, Bochum