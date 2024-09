Das Thema: "Kumpel an der Seite von Stahl- und Automobilarbeitern – gemeinsamer Kampf um jeden Arbeitsplatz".

Seit Wochen rumort und kracht es in den Stahlbetrieben, nachdem Lopéz vom ThyssenKrupp-Vorstand und BDI-Chef Russwurm die Vernichtung von Arbeitsplätzen knallhart durchziehen wollen. Es gab bereits mehrere selbständige Aktionen und Arbeitsniederlegungen der Belegschaften. Vorstandsmitglieder wurden geschasst.

Bergleute und Stahlarbeiter sind seit jeher eng verbunden. Die Stahlarbeiter haben noch alle Karten in der Hand. Wenn sie wie die Kumpel 1997 konzernweit um ihre Arbeitsplätze streiken, dann bebt nicht nur das Revier.

Jetzt legte der VW-Vorstand nach und lässt die sogenannte „Beschäftigungssicherung" für 120.000 Kollegen platzen. Führende Monopole um den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kündigen diese seit Jahrzehnten praktizierte Politik auf. Offensichtlich geht es ihnen darum, dass künftig gegen Arbeiterinteressen durchregiert werden soll – auch in Berlin. Ganze Werke mit tausenden oder zehntausenden Arbeitsplätzen stehen auf der Abschussliste. Das einzige wirksame Gegenmittel ist auch hier ein selbständiger Streik an allen VW-Standorten im Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz! Das geht jeden Kumpel an! Wir wollen die Hintergründe dieser Entwicklung beraten und natürlich die Solidarität mit den Belegschaften organisieren.

Außerdem berichten wir von der gemeinsamen Demonstration von Bergarbeiterbewegung und bundesweiter Montagsdemo am 17. August in Eisenach mit bis zu 1.000 Teilnehmern. Am 28. September veranstalten die „Freunde von Hugo Hauer" einen Ausflug nach Amsterdam mit Grachtenfahrt, Führung zur Geschichte der Arbeiterbewegung sowie Verbrüderung mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus den Niederlanden. Beim Treffen am 17. September kann man sich anmelden.

Weitere Treffen bei St. Konrad immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 15.10. und 19.11.

Hier der Einladungs- und Programm-Flyer